Защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма" потерял сознание. В этот момент хоккеист находился на площадке. Боумистеру оказали первую помощь и отправили в больницу.
Встреча из-за потери сознания игроком была прервана на 14-й минуте первого периода. Обе команды согласились перенести матч на другой день. Игра будет продолжена при том же счёте (1:1) с сохранённой статистикой игроков. Шайбу в составе "Блюз" забросил нападающий Иван Барбашев.
Боумистер выступает в НХЛ с 2002 года. Он провёл более 1200 матчей, завоевав Кубок Стэнли в 2019 году.
В составе сборной Канады Боумистер выиграл:
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