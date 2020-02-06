"Формула-1" рассматривает возможность переноса Гран-при Китая

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун заявил, что организация работает над ситуацией с Гран-при Китая. Ранее китайские информагентства сообщили, что этап будет отменён из-за эпидемии коронавируса. Гонки запланированы на 17-19 апреля.

По словам Брауна, "Формула-1" ожидает окончательного решения организаторов Гран-при и китайских властей. В организации не хотят полностью отменять гонку, а планируют перенести её на более поздний срок.

"Мы оставим открытой возможность проведения гонки позднее в этом году. В Китае растущий рынок, и мы хотели бы провести там гонку", — заявил Браун в интервью motosport. com.

Также Браун сообщил, что ситуация окончательно должна решиться к концу февраля. Тогда в Китай должны прибыть специалисты "Формулы-1", чтобы провести подготовку трассы.

Китайский коронавирус

О вспышке коронавируса в Ухане стало известно 31 декабря 2019 года. Китайские власти отменили все спортивные мероприятия до конца марта.

По официальной информации, на данный момент: