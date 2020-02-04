Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко продолжает находиться в объективах камер прохожих. На этот раз спортсмена засняли около одной из больниц в странном виде.
Боец на видео садится в машину, а под руку его держит женщина в домашнем халате. Сам Александр одет явно не по погоде.
Напомним, Емельяненко недавно вышел из СИЗО Анапы. Боец получил семь суток ареста за пьяный дебош во время подготовки к бою против Магомеда Исмаилова. Этот поединок состоится 3 апреля в Москве на "ВТБ Арене".
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.