Александра Емельяненко заметили возле больницы в странном виде

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко продолжает находиться в объективах камер прохожих. На этот раз спортсмена засняли около одной из больниц в странном виде.

Боец на видео садится в машину, а под руку его держит женщина в домашнем халате. Сам Александр одет явно не по погоде.

Напомним, Емельяненко недавно вышел из СИЗО Анапы. Боец получил семь суток ареста за пьяный дебош во время подготовки к бою против Магомеда Исмаилова. Этот поединок состоится 3 апреля в Москве на "ВТБ Арене".