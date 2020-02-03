Нападающий Фёдор Смолов в понедельник утром провёл первую тренировку в составе "Сельты". Ранее он не занимался с командой, но в субботу вышел на поле в игре против "Валенсии". Россиянин провёл на поле 12 минут.
По сообщению испанских СМИ, Смолов занимается по индивидуальной программе. Футболист пока привыкает к атмосфере в команде и не тренируется в общей группе. 9 февраля "Сельта" проведёт домашний матч с "Севильей".
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.