Смолов тренируется в "Сельте" отдельно от всех

Нападающий Фёдор Смолов в понедельник утром провёл первую тренировку в составе "Сельты". Ранее он не занимался с командой, но в субботу вышел на поле в игре против "Валенсии". Россиянин провёл на поле 12 минут.

По сообщению испанских СМИ, Смолов занимается по индивидуальной программе. Футболист пока привыкает к атмосфере в команде и не тренируется в общей группе. 9 февраля "Сельта" проведёт домашний матч с "Севильей".

Федор Смолов в "Сельте"