Российская биатлонистка Калинина завоевала серебро на юниорском ЧМ

Российская биатлонистка Любовь Калинина заняла второе место в спринте на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде. Она прошла дистанцию без промахов и уступила лидеру 20,8 секунды.

Гонка выиграла итальянка Линда Цингерле (1 промах). Бронзовую медаль завоевала француженка Ошеан Мишлон с двумя промахами.

Алёна Мохова заняла шестое место (1 промах, +47,7). Амина Иванова финишировала 17-й (0, +1.13,3). Дарья Малышкина заняла 32-е место (3, +1.48,0).

17-летняя Калинина принесла России шестую наград на юношеском чемпионате мира. На счету команды 3 золота, 2 серебра и 1 бронза.