"Милан" предлагал "Локомотиву" за Миранчука 18 млн евро

"Милан" в январе планировал подписать полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука. За хавбека итальянцы предлагали 18 млн евро - 3 млн в качестве оплаты за аренду до конца сезона и 15 млн за выкуп контракта летом, сообщает Betting Insider.

Миранчук был готов подписать контракт, но переход не согласовал главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин.

Алексей Миранчук

Миранчук начал заниматься футболом в Славянске-на-Кубани. Позже учился в академиях "Спартака" и "Локомотива". Первый матч за основной состав железнодорожников провёл в 2013 году. Всего на счету Алексея Миранчука 212 игр за "Локо" и 34 забитых мяча.

В состав сборной России Алексей привлекается с 2015 года. Отыграл 25 матчей, в которых забил пять мячей.

"Милан"

"Милан" проводит очередной неудачный сезон. Команда идёт восьмой в турнирной таблице Серии А и вышла в полуфинал Кубка Италии. Клуб набрал 31 очко в 21 матче.