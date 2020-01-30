Президент "Урала" Григорий Иванов оценил вероятность подписания нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Глава клуба из Екатеринбурга уверен, что не потянет финансовые требования футболиста.

Иванов заявил, что в противном случае готов принести футболиста на руках.

"Мы были бы не против взять Александра Кокорина. Я уже это говорил, но нам не потянуть его контракт, очень тяжело. Если бы он согласился на наши условия, я бы принес его на руках. Что касается переговоров, то мы их сейчас не ведем", - заявил Иванов "Чемпионату".