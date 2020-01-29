Ласицкене объяснила, почему согласилась выступать без российского флага

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене обвинила чиновников ВФЛА в том, что спортсмены выступают под нейтральным флагом. По мнению трёхкратной чемпионки мира, функционеры федерации за четыре года ничего не сделали.

"Стыдно, что в принципе дошло до такой ситуации. Есть внутренние проблемы, которые за четыре года так никто и не решил. Люди не понимают, что спортсмен очень многое отдаёт своему делу", - заявила Ласицкене в интервью RT.

"Для меня недопустимо, чтобы моя карьера была разрушена таким образом"

Также Ласицкене объяснила, почему она и другие спортсмены соглашаются выступать под нейтральным флагом.

"Век легкоатлета заканчивается в 40 лет, и у меня нет времени ждать, когда положение улучшится. Я спортсменка, я показываю свой профессионализм и завоёвываю медали в секторе. Для меня недопустимо, чтобы моя карьера была разрушена таким образом", - рассказала она.

Ласицкене пропустила Олимпиаду-2016 из-за допингового скандала. В конце 2019 года ВФЛА обвинили в подтасовке документов легкоатлета Данила Лысенко, который пропустил несколько допинг-тестов. Из-за этого прыгунья в высоту может снова пропустить Игры.