Чемпионка Европы Косторная оценила своё выступление на "троечку"

Российская фигуристка Алёна Косторная оценила своё выступление на чемпионате Европы. В ночь на вторник сборная России вернулась из Граце, где были завоёваны 10 из 12 медалей.

Косторная выиграла на турнире золотую награду, опередив Анну Щербакову и Александру Трусову.

"На троечку, могла откататься лучше! Это был не тот результат, который нужно было показать, но в целом я довольна!" - заявила Косторная в интервью Первому каналу.

Анна Щербакова рассказала, чего ей не хватило для победы на турнире. Ранее спортсменка опередила Косторную на чемпионате России.

"Возможно, немного не хватало уверенности в своей готовности, была не на пике формы, нельзя сказать, что плохой прокат, могла сделать лучше!" - рассказала Щербакова.

Александра Трусова, обладательница бронзовой медали, пообещала улучшить своё выступление.