Малышко рассказал о своём состоянии после неудачи в Кубке России

Биатлонист Дмитрий Малышко неудачно выступил на этапе Кубка России в Ижевске. Олимпийский чемпион Сочи не смог отобраться на чемпионат Европы. В двух спринтерских гонках спортсмен занял пятое место.

Ранее Малышко вылетел из состава сборной России на Кубок мира. Биатлонист остался недоволен решением тренерского штаба и в конце декабря отказался от отборочных выступлений на Кубок IBU.

"Не могу сказать, что расстроился. Цель на эти гонки была в том, чтобы убедиться, что могу бежать, могу стрелять. В стрельбе сегодня немножко провалился, но в целом могу сказать, что гонки хорошо получились. Настрой, в принципе, позитивный", - заявил Малышко в интервью "Матч ТВ".

Также Малышко поделился своими дальнейшими планами. Биатлонист будет готовиться к чемпионату России и примет участие в нескольких марафонах в Европе.