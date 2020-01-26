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Автор Владан Джурич

Спортивное телевидение превращается в издевательство над болельщиками

Спорт » Командные виды » Хоккей

С каждым годом появляется все больше вопросов о качестве российского спортивного телевидения. Последний случай с Молодежным чемпионатом мира по хоккею 2020, в котором телеканал "Матч ТВ" показал МЧМ-2011 вместо настоящего турнира, вызвал широкий резонанс.

Более миллиона зрителей смотрели матч в этот момент. А ведь МЧМ в 2011 году закончился победой молодежной сборной России над Канадой. Болельщики, смотревшие матч, уже начали поздравлять друг друга, а в этот момент по Первому каналу отечественная молодежка шла вровень с канадцами.

Напомним, что финал МЧМ-2020 закончился поражением сборной России от Канады. Нет смысла более подробно говорить о шайбе, попавшей в телекамеру, и отмене удаления канадца или возможного шансы для россиян. Просто не повезло, но молодежка выступила отлично.

Кто пострадал?

Больше всего поверили в игру простые болельщики и люди, не разбирающиеся в хоккее. Действительно, если включить две записи матча, то трудно сразу понять, где какой год.

Фанаты молодежки со стажем могут заметить изменения в составе, что отличит "свежий" матч от старого. Однако для людей, не имеющих особых знаний о хоккее, выявить подлинный матч очень трудно. Люди просто смотрели и болели за россиян.

После матча социальные сети пестрили радостными сообщениями о победе России. Но когда выяснилось, что люди смотрели матч 9-летней давности, то публикации стали удаляться. Получается, болельщика и простого зрителя спорта задели, заставили краснеть, ведь он не обязан разбираться в спорте.

С другой стороны, у каждого желающего есть телепрограмма, доступная в сети: на официальном сайте "Матч ТВ" или на специальных площадках. В программе было написано, что зрителей ждет МЧМ-2011. Но все равно пользователи устроили в соцсетях бунт.

Помимо зрителей, в достаточно нелепой ситуации оказался председатель комитета Государственной думы Михаил Дегтярев, который тоже смотрел матч 2011 года.

Политический деятель начал охотно поздравлять россиян в соцсетях. В итоге пострадавших оказалось немало, но кто в этом виноват еще остается актуальным вопросом.

Критика зрителей и Ларионова

Откровенный критик и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов прокомментировал действия "Матч ТВ". Он назвал ситуацию "полным непрофессионализмом" — это в стиле Игоря Николаевича.

Но критическая сторона Ларионова быстро перешла на другую более интересную тему, опустив случай с показом старого матча. Тем не менее, реакция Игоря Николаевича не заставила себя долго ждать, и на его высказывание быстро среагировала генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки.

Большинство зрителей, посмотревших старый МЧМ, назвали ситуацию манипуляцией. Канделаки в своем telegram-канале ответила на это, что "манипуляция — это использовать мое имя в посте исключительно для кликбейта". Другими словами, Тина не признала своей вины в заявленной подмене материала и манипуляции зрителя.

Кто виноват?

На самом деле, в данной ситуации больше всего виноватым выглядит сам телеканал "Матч ТВ". Можно заметить, что во всех трансляциях телеканала стоит надпись "прямой эфир", что доказывает актуальность матча. Во время показа матча МЧМ-2011 5 января 2020 года надпись была убрана, а значит, это был уже старый матч.

Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то зрители должны быть более внимательными к матчам даже такого уровня. Скорее всего, болельщики надеялись получить бурю эмоций, увидев, как сборная России громит Канаду, но, к сожалению, этого не случилось.

"Матч ТВ" поступил очень интересно, запустив в одно и то же время с Первым каналом финал МЧМ по хоккею. Возможно, спортивный телеканал договорился с Первым о перепродаже зрителей ради телевизионных рейтингов. Однако даже это выглядит абсурдно, потому что оба канала финансируются из бюджета страны.

Несмотря на большую неясность в деле с якобы подменой матча, можно считать виноватыми всех. "Матч ТВ" со своим экспериментом отбил у людей желание смотреть хоккей, сказав, что они не разбираются в спорте. Зрители же начали обвинять "Матч ТВ", не посмотрев телепрограмму или несмотря на отсутствие надписи "прямой эфир".

В любом случае, эксперимент спортивного телеканала вызвал бурную реакцию. Если это хотел получить "Матч ТВ" от зрителей, то ему удалось.

Однако указывать на недостатки людей и их непонимание в публичном пространстве очень рискованно, ведь популяризация спорта и развитие телеканалов зависят от зрителей в большей степени.

Возможно, телеканалу придется пересмотреть свой подход к клиенту, потому что нельзя обвинять зрителя в его желаниях или неспособности отличить матчи.

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