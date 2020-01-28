Британский пловец совершил заплыв среди льдов Антарктиды

Льюс Пью, 50-летний спортсмен-экстремал из Британии, совершил — впервые на Земле — заплыв в одной из ледниковых рек Антарктиды.

Экстремал проплыл километр по ледяному туннелю без какой бы то ни было экипировки. Температура воздуха — минус 15, воды — полградуса. Он пробыл в воде 10 минут и 17 секунд.

На льду, пока Льюис Пью плыл, дежурила целая команда, включая водолаза-спасателя. Их помощь не понадобилась. А вот рука, протянутая легендой российского хоккея Вячеславом Фетисовым, очень даже помогла вылезти на берег.

Зачем?

Заплыв, как сообщает ТК "МИР 24", Пью приурочил к исторической дате — 200-летию открытия континента.

"Я хотел не только напомнить о том, что 200 лет назад мы узнали о существовании Антарктиды благодаря адмиралу Беллинсгаузену, но и привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Что пришло время объединиться, чтобы спасти планету", — говорит спортсмен.

Как отмечает сам рекордсмен, он — "давний морж": плавает в ледяных реках и озерах уже 30 лет.