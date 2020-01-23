Появилось видео рекордного проката Бойковой и Козловского на ЧЕ

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили мировой рекорд в короткой программе среди спортивных пар. За выступление на чемпионате Европы в Граце они набрали 82,34 балла.



Рекорд Бойковой и Козловского.

Бойкова и Козловский превзошли достижение китайской пары Суй Вэньцзин - Хань Цун, которые ранее набрали 81,27 балла.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Бойкова и Козловский начали выступления на взрослом уровне в 2018 году. В прошлом сезоне пара заняла третье место на чемпионате Европы. В этом россияне выиграли два этапа "Гран-при", но в финале заняли четвёртое место.