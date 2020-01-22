Панарин пропустит "Матч звёзд НХЛ"

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин не сможет принять участие в "Матче звёзд НХЛ". У хоккеиста травма верхней части тела, из-за чего он пропустил матч регулярного чемпионата против "Айлендерс".

Панарина во время звёздного уик-энда заменит другой нападающий "Рейнджерс" Крис Крайдер, сообщает пресс-служба НХЛ.

Карьера Артемия Панарина

Панарин подписал контракт с "Рейнджерс" летом 2019 года. По соглашению, он получит 81,5 млн долларов за семь лет.

В этом сезоне россиянин забросил 26 шайб и сделал 42 результативные передачи. В 47 матчах он набрал коэффициент полезности "+22". Ранее Панарин выступал в КХЛ и других командах НХЛ.