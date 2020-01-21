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Источник Правда.Ру

"Спартак" расторг контракт с Джано Ананнидзе

Спорт » Командные виды » Футбол

Московский "Спартак" и полузащитник Джано Ананидзе расторгли контракт. Ранее футболист заявил о желании покинуть клуб, а интерес к нему проявляли турецкие клубы, сообщает "Чемпионат".

Карьера Джано Ананидзе

Джано считался одним из самых перспективных футболистов в "Спартаке", но раскрыть свой потенциал до конца не смог. В том числе из-за периодических травм.

Ананидзе прошёл школы тбилисского и киевского "Динамо", а также красно-белых. За основную команду начал выступать в 2009 году, в 17-летнем возрасте. В составе "Спартака" провёл 146 матчей, в которых забил 16 мячей.

Также играл в аренде за "Ростов" (25 матчей, 4 гола) и "Крыльях Советов" (8 игр, 1 мяч).

В составе сборной Грузии отыграл 45 матчей, в которых забил 7 мячей.

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