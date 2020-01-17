Глава UFC пообещал Макгрегору реванш с Нурмагомедовым

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что ирландец Конор Макгрегор может получить реванш против Хабиба Нурмагомедова. По его словам, никаких препятствий для поединка не будет в том случае, если ирландский боец победит Дональда Серроне 18 января.

Уайт объявил, что Макгрегор в таком случае станет претендентом на чемпионский пояс в лёгком весе. Титулом обладает Хабиб Нурмагомедов, который 18 апреля проведёт защиту в поединке с Тони Фергюсоном.

"Он получит то, чего ждал и просил. Он жаждет реванша с Хабибом, я думаю, это не такой уж большой секрет. Если он выиграет в эти выходные, то получит шанс на титульный бой", - заявил Уайт в комментарии MMA Fighting.

По мнению Уайта, бой будет самым популярным за всю историю UFC и смешанных единоборств.

"Это будет новый рекорд по продажам платных трансляций. Это будет величайшее шоу в истории UFC", - заявил Уайт.

Хабиб против реванша с Макгрегором

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что не хочет снова выходить в октагон против Конора Макгрегора. Россиянин отметил, что ирландец не выиграл ни одного боя за два года, поэтому не может претендовать на титул.

С такими же заявлениями выступили представители команды Хабиба. Его отец Абдулманап заявил, что Макгрегору нужно выиграть 2-3 боя, чтобы претендовать на бой против Хабиба.