ОКР официально присоединился к разбирательству WADA и РУСАДА

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о том, что направил заявление о вступлении в дело по спору WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Во время процесса ОКР выступит в качестве третьей стороны по разбирательству в связи с санкциями WADA против России от 9 декабря 2019 года.

ОКР будет отстаивать права российских спортсменов и федераций

Пресс-служба ОКР отметила, что, в частности, речь идёт о несогласии с решением запретить российским командам использовать собственный флаг во время крупных международных соревнований.

"Участвуя в процессе в качестве третьего лица, ОКР, в том числе, будет отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора и доступа россиян на Олимпийские игры и другие международные соревнования. Предложенные санкции ущемляют права лиц, непричастных к сути обвинений и претензий. В данном случае - "чистых" российских спортсменов", - говорится в сообщении ОКР.

WADA против России

9 декабря 2019 года WADA применило санкции к России, среди которых запрет на участие команды в крупных международных соревнованиях (олимпийских играх и чемпионатах мира) на четыре года. РУСАДА, которое является второй стороной процесса, не согласилось с таким решением 24 декабря. Теперь дело будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS).