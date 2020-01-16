Полузащитник "Динамо" Сильвестр Игбун прокомментировал информацию о своей госпитализации. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что футболист якобы пожаловался на боли в почках и был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник.
Информацию опровергла пресс-служба клуба, а также сам футболист.
"Это Слай. Я нахожусь в Анталье в Турции на предсезонном сборе, который проходит тяжело. Мы только что завершили двухдневную тренировку, я устал, но уже готов к завтрашнему дню. Со мной всё в порядке, мое тело чувствует себя хорошо. Готовимся к возобновлению сезона. Всё в порядке, ребята", - говорится в сообщении Игбуна, сделанном в Twitter бело-голубых.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.