Футболист "Динамо" Игбун отреагировал на слухи о госпитализации

Полузащитник "Динамо" Сильвестр Игбун прокомментировал информацию о своей госпитализации. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что футболист якобы пожаловался на боли в почках и был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник.

Информацию опровергла пресс-служба клуба, а также сам футболист.