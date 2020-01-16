Совсем скоро ирландский боец Конор Макгрегор вернётся в октагон. 19 января он выйдет на бой против американца Дональда Серроне. Поединок состоится в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.
Сегодня состоялась традиционная дуэль взглядов Макгрегора и Серроне. Ничем примечательным она не запомнилась. Всегда эпатажный ирландец не стал говорить грубостей или цеплять соперника. Бойцы даже пожали друг другу руки.
Также состоялась пресс-конференция, во время которой Макгрегор снова заявил о желании провести бой против Хабиба Нурмагомедова. Ирландец готов заменить Тони Фергюсона, если бой россиянина и американца сорвётся.
"Этот бой уже срывался четыре раза. Нет гарантий, что этого не случится ещё раз. Я настроен на своё возвращение в субботу. Если всё будет в порядке и я выиграю, то готов буду выйти на замену", - заявил Макгрегор.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.