Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем в Лас-Вегасе

Совсем скоро ирландский боец Конор Макгрегор вернётся в октагон. 19 января он выйдет на бой против американца Дональда Серроне. Поединок состоится в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.



Дуэль взглядов Макгрегор - Серроне.

Сегодня состоялась традиционная дуэль взглядов Макгрегора и Серроне. Ничем примечательным она не запомнилась. Всегда эпатажный ирландец не стал говорить грубостей или цеплять соперника. Бойцы даже пожали друг другу руки.

Макгрегор готов заменить Фергюсона в бою с Хабибом

Также состоялась пресс-конференция, во время которой Макгрегор снова заявил о желании провести бой против Хабиба Нурмагомедова. Ирландец готов заменить Тони Фергюсона, если бой россиянина и американца сорвётся.