Александрова стала первой ракеткой России и второй в чемпионской гонке
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла на второе место в чемпионской гонке WTA. В воскресенье она выиграла первый в своей карьере трофей тура, победив на турнире в китайском Шэнчьжэне.
Александрова в новом сезоне набрала 440 очков и уступает по этому показателю только чешке Каролине Плишковой (470). Опережает россиянка Мэдисон Киз (305), Серену Уильямс (280) и Анну Богдан (230).
В рейтинге WTA Александрова поднялась на 26-е место, став первой ракеткой России. Всего в первой сотне 9 россиянок.
На первой строчке рейтинга, как и прежде, австралийка Эшли Барти.
Рейтинг WTA от 13 января
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7547,
- 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940,
- 3 (4). Наоми Осака (Япония) - 5496,
- 4 (3). Симона Халеп (Румыния) - 5461,
- 5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5075,
- 6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 4935,
- 7 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4605,
- 8 (7). Петра Квитова (Чехия) - 4436,
- 9 (10). Серена Уильямс (США) - 4215,
- 10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4165...
- 26 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1645...
- 31 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1531...
- 42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) - 1328...
- 53 (51). Светлана Кузнецова (Россия) - 1052...
- 58 (58). Анна Блинкова (Россия) - 989...
- 68 (70). Дарья Касаткина (Россия) - 880...
- 87 (88). Виталия Дьяченко (Россия) - 719...
- 90 (96). Анастасия Потапова (Россия) - 700...
- 98 (103). Маргарита Гаспарян (Россия) - 678.