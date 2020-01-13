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Александрова стала первой ракеткой России и второй в чемпионской гонке

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла на второе место в чемпионской гонке WTA. В воскресенье она выиграла первый в своей карьере трофей тура, победив на турнире в китайском Шэнчьжэне.

Александрова в новом сезоне набрала 440 очков и уступает по этому показателю только чешке Каролине Плишковой (470). Опережает россиянка Мэдисон Киз (305), Серену Уильямс (280) и Анну Богдан (230).

В рейтинге WTA Александрова поднялась на 26-е место, став первой ракеткой России. Всего в первой сотне 9 россиянок.

На первой строчке рейтинга, как и прежде, австралийка Эшли Барти. 

Рейтинг WTA от 13 января

  • 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7547,
  • 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940,
  • 3 (4). Наоми Осака (Япония) - 5496,
  • 4 (3). Симона Халеп (Румыния) - 5461,
  • 5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5075,
  • 6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 4935,
  • 7 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4605,
  • 8 (7). Петра Квитова (Чехия) - 4436,
  • 9 (10). Серена Уильямс (США) - 4215,
  • 10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4165...
  • 26 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1645...
  • 31 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1531...
  • 42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) - 1328...
  • 53 (51). Светлана Кузнецова (Россия) - 1052...
  • 58 (58). Анна Блинкова (Россия) - 989...
  • 68 (70). Дарья Касаткина (Россия) - 880...
  • 87 (88). Виталия Дьяченко (Россия) - 719...
  • 90 (96). Анастасия Потапова (Россия) - 700...
  • 98 (103). Маргарита Гаспарян (Россия) - 678.
Темы wta теннис екатерина александрова
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