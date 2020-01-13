Александрова стала первой ракеткой России и второй в чемпионской гонке

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла на второе место в чемпионской гонке WTA. В воскресенье она выиграла первый в своей карьере трофей тура, победив на турнире в китайском Шэнчьжэне.

Александрова в новом сезоне набрала 440 очков и уступает по этому показателю только чешке Каролине Плишковой (470). Опережает россиянка Мэдисон Киз (305), Серену Уильямс (280) и Анну Богдан (230).

В рейтинге WTA Александрова поднялась на 26-е место, став первой ракеткой России. Всего в первой сотне 9 россиянок.

На первой строчке рейтинга, как и прежде, австралийка Эшли Барти.

Рейтинг WTA от 13 января