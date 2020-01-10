Александрова вышла в финал турнира в Шэньчжэне

Теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале турнира в Шэньчжэне обыграла испанку Гарбинье Мугурусу. Встреча завершилась за 1 час 16 минут в двух сетах - 6:4, 6:3. Россиянка сделала четыре эйса и не совершила ни одной двойной ошибки.

Александрова в финале сыграет с победительницей встречи Елена Рыбакина (Казахстан) - Кристина Плишкова (Чехия).

25-летняя Александрова только один раз сыграла в финале турниров WTA, уступив итальянке Камиле Джорджи.