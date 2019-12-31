Тутберидзе рассказала о жестких методах работы

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала слухи о своей строгости во время работы с юными спортсменами. По её словам, с девочками работает жесткость в словах.

"Нет, это миф, я не строгая, правда. Скажу честно: наверное есть жесткость в словах. Я могу словами наказать, не надо руками, не надо действием. Но это с девочками работает, мальчики немного другие", - заявила Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Тутберидзе подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, а также чемпионку мира Евгению Медведеву. Сейчас активно выступают три её ученицы - Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. Девушки выиграли все старты с начала сезона-2019/20