Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвал состав сборной на чемпионат Европы. Заявка соответствует результатам прошедшего в Красноярске чемпионата России: на турнир отправятся все призеры.
В женском катании на турнир в австрийском Граце отправится три ученицы Этери Тутберидзе: Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева будет запасной.
Чемпионат Европы состоится в Граце с 20 по 26 января.
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