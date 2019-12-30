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Назван состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию

Спорт » Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвал состав сборной на чемпионат Европы. Заявка соответствует результатам прошедшего в Красноярске чемпионата России: на турнир отправятся все призеры.

В женском катании на турнир в австрийском Граце отправится три ученицы Этери Тутберидзе: Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева будет запасной.

Чемпионат Европы состоится в Граце с 20 по 26 января.

Состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы

Женщины

  • Анна Щербакова.
  • Алена Косторная.
  • Александра Трусова.

Мужчины

  • Дмитрий Алиев.
  • Артур Даниелян.
  • Александр Самарин.

Спортивные пары

  • Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
  • Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
  • Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Танцы на льду

  • Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
  • Александра Степанова/Иван Букин.
  • Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
Темы анна щербакова алена косторная фигурное катание александра трусова елизавета туктамышева чемпионат европы по фигурному катанию
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