Назван состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвал состав сборной на чемпионат Европы. Заявка соответствует результатам прошедшего в Красноярске чемпионата России: на турнир отправятся все призеры.

В женском катании на турнир в австрийском Граце отправится три ученицы Этери Тутберидзе: Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева будет запасной.

Чемпионат Европы состоится в Граце с 20 по 26 января.

Состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы

Женщины

Анна Щербакова.

Алена Косторная.

Александра Трусова.

Мужчины

Дмитрий Алиев.

Артур Даниелян.

Александр Самарин.

Спортивные пары

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Танцы на льду