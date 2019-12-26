Опубликовано расписание сборной России на молодежном чемпионате мира

В четверг, 26 декабря, в чешской Остраве стартует молодежный чемпионат мира-2020 по хоккею. В первой игре турнира на льду сойдутся команды России и Чехии. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Формат МЧМ-2020

Участие в турнире принимают 10 команд, которые распределены на две группы:

группа А - Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия, Казахстан;

группа В - США, Россия, Чехия, Канада, Германия.

Матчи группового турнира пройдут с 26 по 31 декабря. Из каждой группы в плей-офф выйдут по четыре сборные.

Плей-офф турнира пройдет со 2 по 5 января и будет включать в себя четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Расписание сборной России на МЧМ-2020