Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своих отношениях с фанатами футбольного клуба "Ахмат". По его словам, некоторые болельщики неискренне поддерживают грозненскую команду.
Кадыров сообщил, что ему обидно из-за такого отношения фанатов. Поэтому глава Чечни не посещает стадион на домашних матчах "Ахмата".
"Не хожу на домашние матчи "Ахмата", потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю. Клуб создал для болельщиков комфортные условия, но они "не болеют, как надо", — заявил Кадыров во время пресс-конференции на телеканале ЧГТРК "Грозный".
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