УЕФА назвал призовые российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы

УЕФА опубликовал отчет по призовым, которые получили команды за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2018/19.

Три команды Лиги чемпионов заработали более 100 млн евро. Это "Барселона" (117,730 млн), "Ливерпуль" (111,099) и "Тоттенхэм" (101,622).

Призовые в Лиге Европы намного скромнее. Больше всего заработали финалисты турнира. "Челси" получил 46,378 млн евро, а "Арсенал" - 38,996 млн.

Среди российских клубов наибольшие призовые получит ЦСКА, который принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов - 37,094 млн евро.

Призовые российских клубов