Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Боец смешанных единоборств (ММА) Ади Дуракович провел странный поединок с аргентинцем Франсиско Баррио. Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.



Боец проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара.

Дуракович сам попросил у судьи остановить бой. Босниец почувствовал боль в груди. Спустя некоторое время после ухода из октагона спортсмен потерял сознание. Жизнь бойцу спасли медики скорой помощи.