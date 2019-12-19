Боец смешанных единоборств (ММА) Ади Дуракович провел странный поединок с аргентинцем Франсиско Баррио. Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Дуракович сам попросил у судьи остановить бой. Босниец почувствовал боль в груди. Спустя некоторое время после ухода из октагона спортсмен потерял сознание. Жизнь бойцу спасли медики скорой помощи.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.