Опубликован состав сборной России по лыжным гонкам на этап в Планице

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала состав команды на этап Кубка мира в словенской Планице. 21 декабря в Словении состоится индивидуальный спринт, 22 декабря - командный.

Состав сборной России на этап в Планице

Мужчины

Александр Большунов.

Сергей Устюгов.

Андрей Краснов.

Глеб Ретивых.

Андрей Собакарев.

Александр Терентьев.

Илья Порошкин.

Женщины

Наталья Непряева.

Анна Грухвина.

Ольга Кучерук.

Христина Мацокина.

Екатерина Смирнова.

Ольга Царева.

Кубок мира по лыжным гонкам

В мужском общем зачете Кубка мира на третьем месте идет Александр Большунов. Он уступает норвежцам Йоханнесу Клебо и Эмилю Иверсену.

В женском зачете Наталья Непряева на седьмом месте. Лидируют норвежки Тереса Йохауг и Хайди Венг.