Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала состав команды на этап Кубка мира в словенской Планице. 21 декабря в Словении состоится индивидуальный спринт, 22 декабря - командный.
В мужском общем зачете Кубка мира на третьем месте идет Александр Большунов. Он уступает норвежцам Йоханнесу Клебо и Эмилю Иверсену.
В женском зачете Наталья Непряева на седьмом месте. Лидируют норвежки Тереса Йохауг и Хайди Венг.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.