В Ульяновске прошел 1-й этап Кубка России по ралли-рейдам сезона 2020

Цильнинский район Ульяновской области впервые принимал соревнования по ралли-рейдам. Первая гонка юбилейного 15-го сезона гоночной серии "Холмы России" собрала всего два десятка экипажей из разных регионов нашей страны. Это немного. Бывает, в Ульяновск на гонки приезжает более полусотни машин, багги, грузовиков и мотоциклов. Но зато качественный состав участников внушает уважение — сплошь мастера и кандидаты в мастера спорта!

Дистанция двух скоростных участков (СУ) составила без малого 300 км — двойное прохождение 140-километрового СУ и две 35-километровые дорожные секции. Торжественное открытие с участием местных творческих коллективов состоялось на площади районного центра Большое Нагаткино, где организаторы развернули парк сервиса и стоянку "боевых" машин. Всё соответствовало высокому статусу ралли-рейда всероссийского уровня: участники соревнований услышали приветствие официальных лиц, отведали пирожков с горячим чаем, а затем проехали символическую стартовую арку.

Руководитель гонки Александр Охотников отметил, что первая гонка на новой трассе прошла без сбоев и нареканий, местное население радостно встречало экипажи, штурмующие снежные просторы района. Спортсмены после гонки обменивались в основном приятными впечатлениями от пройденной трассы.

Победу в абсолютном зачёте оформил новый экипаж Михаила Расторгуева и Петра Пономарёва на УАЗ Карго. Они же праздновали победу в "Национальном" классе. В классе "Рейд Спорт" сильнее своих оппонентов оказались Андрей Динабург и Руслан Мосолов, которые сменили Mitsubishi Pajero на Toyota Land Cruiser 200. А среди отважных экипажей на гоночных легковых автомобилях класса "Рейд Спорт моно" победу праздновали Артём Глазков и Виталий Козин.

После непродолжительного перерыва в полтора месяца в 2020 году спортсменов российских ралли-рейдов и Чемпионата Ульяновской области "Холмы России" ожидает насыщенная соревновательная программа. Хватило бы средств и желания, а уж организаторы постараются предложить изысканные "блюда" в виде новых трасс в Крыму, набора проверенных скоростных участков во Владимирской, Тульской областях и, конечно же, в Ульяновской области, которая по праву занимает место в календаре почти всех отечественных ралли-рейдовых турниров!

Кстати, по завершении гонки в картинг-центре "Картхолл" состоялась церемония награждения участников ралли-рейдов "Холмы России" по итогам сезона 2019 года

Текст — Максим Плюхин, пресс-служба соревнований "Холмы России"

Фото Эдуарда Денисова и Константина Маркова