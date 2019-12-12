Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей позиции по скандалу между футболистом Артёмом Дзюбой и фанатами "Спартака". Болельщики во время матча национальной команды в Сан-Марино оскорбили нападающего "Зенита". Кричалки с нецензурной лексикой продолжились и на матчах чемпионата России.
"Артём — опытный футболист и взрослый, сформировавшийся человек. Сыграл пару игр за "Зенит" и только потом спокойно ответил. По большому счёту, это нас не затронуло", — заявил Черчесов "Чемпионату".
По мнению Черчесова, эта ситуация не может повлиять на Дзюбу в негативном плане. Главный тренер сборной надеется, что в итоге все вернется к тому, что болельщики будут поддерживать футболиста.
"Такие моменты могут повлиять на любого человека. Но так как мы рядом и у нас есть связь, свою обязательную программу должны выполнять. Если видим, что ситуация неправильная, есть же телефон, можно позвонить. Из этой ситуации всем нужно выходить достойно. Надеюсь, что всё устаканится и встанет на правильные рельсы", — сказал Черчесов.
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