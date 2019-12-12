Черчесов отреагировал на травлю Дзюбы со стороны фанатов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей позиции по скандалу между футболистом Артёмом Дзюбой и фанатами "Спартака". Болельщики во время матча национальной команды в Сан-Марино оскорбили нападающего "Зенита". Кричалки с нецензурной лексикой продолжились и на матчах чемпионата России.

"Артём — опытный футболист и взрослый, сформировавшийся человек. Сыграл пару игр за "Зенит" и только потом спокойно ответил. По большому счёту, это нас не затронуло", — заявил Черчесов "Чемпионату".

По мнению Черчесова, эта ситуация не может повлиять на Дзюбу в негативном плане. Главный тренер сборной надеется, что в итоге все вернется к тому, что болельщики будут поддерживать футболиста.