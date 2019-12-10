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Исинбаева назвала санкции ВАДА убийственными для российского спорта

Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала решение ВАДА отстранить Россию от соревнований на четыре года. Прыгунья с шестом заявила, что санкции агентства несправедливы. Кроме того, спортсменка уточнила, что решение ВАДА было прогнозируемым.

"На положительный результат никто не надеялся благодаря вбросам информации в прессу две недели назад. Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта", - написала Исинбаева в Instagram.

Исинбаева, которая является членом наблюдательного совета, заявила, что решение об апелляции будет приниматься коллегиально. Кроме олимпийской чемпионки, в состав набсовета входят еще шесть членов - Александр Ивлев, Владимир Чехонин, Сергей Хрычиков, Андрей Миняев, Сергей Рязанский и Андрей Строкин.

"Принимать все как есть или оспаривать решение в CAS будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет РУСАДА, решение которого по данному вопросу, видимо, и станет отправной точкой к действию", - добавила Исинбаева.

Темы вада русада елена исинбаева допинговый скандал
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