Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) применило санкции к России. Исполком организации единогласно проголосовал за рекомендации комитета по соответствию, сообщает Inside The Games.
25 ноября комитет по соответствию принял следующие рекомендации для ВАДА:
Решение по России принимали 12 членов исполкома:
Причина возможных антироссийских санкций - якобы имевшие место подтасовки в данных московской лаборатории. ВАДА обвинило Россию в том, что изменения в базу данных вносились для того, чтобы скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.
У России есть 21 день для обжалования решения в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). Сделать это может любая из ответственных сторон - минспорта или ОКР. Также оспорить вердикт ВАДА имеют право международные федерации.
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