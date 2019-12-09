ВАДА отстранило Россиию от спортивных соревнований на четыре года

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) применило санкции к России. Исполком организации единогласно проголосовал за рекомендации комитета по соответствию, сообщает Inside The Games.

25 ноября комитет по соответствию принял следующие рекомендации для ВАДА:

лишить Россию права выступать на международных соревнованиях высшего уровня (Олимпиада, чемпионат мира),

допускать российских спортсменов к соревнованиям только по специальному решению в нейтральном статусе,

запретить проведение спортивных мероприятий в России на четыре года,

лишить РУСАДА статуса соответствия,

лишить руководство российского спорта посещать турниры в течение четырех лет.

Кто принимал решение

Решение по России принимали 12 членов исполкома:

Крэйг Риди (Великобритания).

Витольд Банька (Польша).

Линда Хеллеланд (Норвегия).

Данка Бартекова (Словакия).

Ингмар де Вос (Бельгия).

Угур Эрденер (Турция).

Андреа Сотомайор (Эквадор).

Камеока Йошитами (Япония).

Иржи Кежвал (Чехия).

Франческо Риччи Битти (Италия).

Ричард Колбэк (Австралия).

Амира Эль Фадиль (Судан).

Андреа Сотомайор (Эквадор).

Камеока Йошитами (Япония).

За что судят Россию

Причина возможных антироссийских санкций - якобы имевшие место подтасовки в данных московской лаборатории. ВАДА обвинило Россию в том, что изменения в базу данных вносились для того, чтобы скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Что дальше

У России есть 21 день для обжалования решения в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). Сделать это может любая из ответственных сторон - минспорта или ОКР. Также оспорить вердикт ВАДА имеют право международные федерации.