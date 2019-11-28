ОКР: Россия на Олимпиаде-2020 поборется за тройку медального зачета

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о целях российской команды на Олимпиаде-2020 в Токио. По его словам, спортсмены могут рассчитывать на попадание в тройку медального зачета.

Ранее разгорелся скандал вокруг базы данных московской антидопинговой лаборатории. ВАДА обвинило Россию в манипуляциях с данными, после чего комитет по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить сборную от международных соревнований.

"Сегодня Директор по спорту ОКР Андрей Конокотин рассказал о выступлении российских спортсменов на чемпионатах мира по олимпийским видам спорта. Озвученные цифры вселяют оптимизм.

В нынешнем сезоне наши атлеты на главных международных стартах завоевали 68 медалей, из них 25 золотых. При сохранении этих показателей Олимпийская команда России сможет в Токио-2020 побороться за место в тройке сильнейших в неофициальном общекомандном зачете", - приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.