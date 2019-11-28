Восемь команд вышли в плей-офф Лиги чемпионов

После матчей 5-го тура Лиги чемпионов определились восемь участников 1/8 финала турнира. С первого места в своих группах вышли "ПСЖ", "Бавария", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Барселона", со второй позиции - "Реал" и "Тоттенхэм".

Какое место займет "Лейпциг", станет известно в последнем туре. Также 10 декабря определится, кто из пары "Зенит" - "Лион" выйдет в плей-офф. Питерцам обязательно нужно, чтобы французский клуб потерял очки в матче с "Лейпцигом". Если же лионцы одержат победу на своем поле, то "Зенит" не попадет в 1/8 финала даже в случае выигрыша у "Бенфики".

Матчи последнего тура группового турнира Лиги чемпионов состоятся 10 и 11 декабря.

Плей-офф Лиги чемпионов