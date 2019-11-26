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Источник Правда.Ру

В Британии нашли замену Санкт-Петербургу на время Евро-2020

Спорт » Командные виды » Футбол

Британский таблоид Telegraph назвал вариант изменений на Евро-2020, если Россия будет лишена права принимать международные турниры. По мнению англичан это неизбежно после решения комитета ВАДА по соответствию, который рекомендовал совету членов агентства не только отстранить Россию от выступлений, но не разрешить проводить на своей территории соревнования.

Журналисты Telegraph считают, что матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга будут перенесены в шведский Стокгольм. Таким образом игры группы В состоятся в двух скандинавских странах - Дании и Швеции.

В результате этого на Евро-2020 автоматически попадет Шотландия, которые стала третьей в отборочной группе с Россией. В этом случае шотландцы попадут в группу к Англии.

Отметим, рекомендации комитета по соответствию должны быть рассмотрены 9 декабря на заседании в Париже. 

Темы вада футбол евро-2020 допинговый скандал
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