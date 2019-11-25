Болельщики "Спартака" во время матча против "Урала" в Екатеринбурге снова допустили оскорбительную кричалку в адрес футболиста Артема Дзюбы. Ранее во время игры Сан-Марино - Россия фанаты выкрикивали нелицеприятные для футболиста лозунги.
"Дзюба, Дзюба, иди на ..." - кричали фанаты в Сан-Марино и Екатеринбурге.
Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по этому инциденту. В организации заявили, что не хотят допускать проявлений неуважения. Согласно регламенту Российского футбольного союза (РФС), за скандирование оскорблений клубу может грозить одноматчевый запрет на допуск зрителей на стадион.
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