Фанаты "Спартака" снова оскорбили Дзюбу. РПЛ проводит проверку

Болельщики "Спартака" во время матча против "Урала" в Екатеринбурге снова допустили оскорбительную кричалку в адрес футболиста Артема Дзюбы. Ранее во время игры Сан-Марино - Россия фанаты выкрикивали нелицеприятные для футболиста лозунги.

"Дзюба, Дзюба, иди на ..." - кричали фанаты в Сан-Марино и Екатеринбурге.

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по этому инциденту. В организации заявили, что не хотят допускать проявлений неуважения. Согласно регламенту Российского футбольного союза (РФС), за скандирование оскорблений клубу может грозить одноматчевый запрет на допуск зрителей на стадион.