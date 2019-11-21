СМИ: "Ювентус" договорился с "Локо" о покупке Алексея Миранчука

Итальянский "Ювентус" летом 2020 года купит полузащитника клуба Алексея Миранчука. Клубы договорились о трансфере, сообщает Sport Mediaset. Сумма перехода и другие детали сделки пока не разглашаются.

Контракт Миранчука с "Локомотивом" рассчитан до лета 2021 года, поэтому в следующем году у железнодорожников будет последний шанс выгодно продать игрока. Из-за этого руководители столичного клуба были сговорчивы.

Миранчук выступает за "Локомотив" с 2012 года. Он провел 206 матчей, в которых забил 33 мяча. В 25-ти играх за сборную России футболист забил 5 голов.