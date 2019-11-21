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Источник Правда.Ру

"Шахтер" оштрафован за использование русского языка на арене в Харькове

Спорт » Командные виды » Футбол

Донецкий "Шахтер" получил штраф за голосовые объявления на русском языке во время матча против киевского "Динамо" в Харькове. Игра состоялась 10 октября и завершилась расистским скандалом.

Фанаты киевского "Динамо" во время игры использовали расистские кричалки. Тайсон отреагировал неприличным жестом и пнул мяч на трибуны. Матч был остановлен, а футболист получил удаление.

Во время игры диктор стадиона несколько раз произнес на русском языке предупреждение болельщикам о недопустимости проявлений расизма. За то, что объявления были сделаны не на украинском языке, "Шахтер" оштрафован на 20 тысяч гривен.

Также Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ (КДК ФФУ) оштрафовал "Динамо" на 500 тысяч гривен. Киевляне проведут следующий матч без зрителей.

футбол расизм фк шахтер фк динамо русский язык на украине
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