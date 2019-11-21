Овечкин шайбой отправил арбитра в нокаут

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Рейнджерс" не смог отличиться результативными действиями, но не остался без внимания. Форвард в одном из эпизодов шайбой разбил губу арбитру Фурману Сауту.



Александр Овечкин разбил шайбой лицо арбитру.

Рефери некоторое время не мог подняться на ноги. Врачи оказали ему первую помощь, наложили пять швов, после чего судья смог продолжить свою работу.

"Вашингтон" проиграл матч со счетом 1:4. Дубль за "Рейнджерс" в этой игре сделал Артемий Панарин.

Несмотря на поражение, "Кэпиталз" лидируют в Восточной конференции. "Рейнджерс" идет 13-м.