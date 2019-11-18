Появилось полное видео драки после футбольного матча в Астрахани

Матч чемпионата ПФЛ в Астрахани между местным "Волгарем" и махачкалинским "Легионом Динамо" завершился серьезной дракой. В потасовке приняли участие все футболисты, запасные, тренеры команд, а также некоторые болельщики.
Зачинщиком побоища выступил один из махачкалинцев. По одной из версий, столь неоднозначную реакцию вызвала грубая игра со стороны футболистов "Волгаря".
После 18-ти туров астраханская команда занимает первое место в турнирной таблице зоны "Юг" ПФЛ. "Легион" занимает девятую строчку.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.