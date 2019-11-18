Появилось полное видео драки после футбольного матча в Астрахани

Матч чемпионата ПФЛ в Астрахани между местным "Волгарем" и махачкалинским "Легионом Динамо" завершился серьезной дракой. В потасовке приняли участие все футболисты, запасные, тренеры команд, а также некоторые болельщики.



"Волгарь" - "Легион Динамо". Драка после матча

Зачинщиком побоища выступил один из махачкалинцев. По одной из версий, столь неоднозначную реакцию вызвала грубая игра со стороны футболистов "Волгаря".

После 18-ти туров астраханская команда занимает первое место в турнирной таблице зоны "Юг" ПФЛ. "Легион" занимает девятую строчку.