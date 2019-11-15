Кирилл "Руки-базуки" Терешин закачивал в руки вазелин

Стали известны подробности операции бойца смешанных единоборств Кирилла Терешина. Молодой человек более известен как "Руки-базуки" из-за огромных мышц на руках.

Ранее сообщалось, что Терешину выкачивали из рук синтол, специальный жир для увеличения мышц. На самом деле 21-летний парень закачивал в руки вазелин. Из-за этого началось воспаление, повредилась мышечная ткань.

Врачи удалили Терешину 95 процентов вазелина. Кириллу предстоит еще четыре операции. Терешин испытывал сильные боли из-за инъекций и воспалений.

"Руки-базуки" проиграл Олегу Монголу в бою по альтернативным правилам ММА.