Польские футболисты отправятся в Израиль, несмотря на обострение

Сборная Польши приедет в Израиль на матч отборочного турнира. В Польском футбольном союзе заявили, что получили достаточно гарантий безопасности, несмотря на обострение в Секторе Газа.

"Учитывая напряженную ситуацию в принимающей стране, решение о выезде польской сборной в Израиль и участии в матче было принято после многочисленных переговоров и консультаций с министерством иностранных дел, посольством Польши в Израиле, федерацией футбола Израиля, а также представителями УЕФА", - отмечается в тексте.

Игра Израиль - Польша состоится 16 ноября. Поляки уже вышли на Евро-2020, израильтяне продолжают борьбу.