Илья Ковальчук исключен из состава "Лос-Анджелеса"

Российский хоккеист "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук не сыграет в ближайших матчах НХЛ. Форвард выведен из основного состава команды. Вместе с тем, он сможет принимать участие в тренировках, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

"Кингз" пока не будут выкупать контракт Ковальчука, так как клубу это не выгодно. Хоккеиста так же не отправят в фарм-клуб из-за пункта в контракте. Обменять россиянина, у которого слабая статистика, не представляется возможным.

По сведениям Пьера Лебрюна, последний транш подписного бонуса Ковальчука составляет 5,3 млн долларов и выплачивается 15 декабря. Оставшаяся зарплата в этом сезоне - 0,7 млн, а в следующем - 4,25 млн.