Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Полиция Харькова возбудила дело за расизм на матче "Шахтер" - "Динамо"

Спорт » Командные виды » Футбол print

Полиция Харькова возбудила дело по эпизоду с расизмом на матче "Шахтер" - "Динамо". В воскресенье во время игры фанаты киевлян выкрикивали расистские кричалки и позволили себе "уханья" в адрес бразильских футболистов "горняков".

Полузащитник "Шахтера" Тайсон поддался на провокацию, за что получил красную карточку. Бразилец показал неприличный жест и пнул мяч на трибуны.

Дело заведено по статье 161 УК - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. За подобное преступление предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

футбол расизм харьков фк шахтер фк динамо киев
Актуальная аналитика
Мировая кооперация
Кризис капитализма везде, кроме Африки
Производство
В чем конфликт между Путиным и Рогозиным
Здоровье и профилактика
ВИЧ мутировал в новый штамм, - заявили американские ученые
Последние материалы
ВИЧ мутировал в новый штамм, - заявили американские ученые
Полиция Харькова возбудила дело за расизм на матче "Шахтер" - "Динамо"
В ФАС заявили, что в России нет дефицита гречихи
"Торо Россо" оставила Квята в Формуле-1
Кириллу "Руки-базуки" Терешину удалили синтол из мышц
В Кремле отказались от инициативы "входа по паспорту" в интернет
Пять преимуществ "левой" незамерзайки перед легальной
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
Что мешает НАТО в Черном море
В США организовали бой 12-летних девочек
Популярное
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком

Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".

Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Василий Амирджанов Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться Василий Амирджанов Конрад Ренкас Бандеровский бандит и польская независимость Конрад Ренкас Соломон Соловьев Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
В Greenpeace предложили запретить в РФ использование влажных салфеток
В США организовали бой 12-летних девочек
Что мешает НАТО в Черном море
Климкин призвал футбольных фанатов не позорить Украину перед Россией
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Назарбаев заявил о согласии Зеленского на встречу с Путиным
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
На заводе "Балтика" в Петербурге прогремел мощный взрыв
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Родственники Асада купили 19 апартаментов в "Москва-сити"
Блогер из Тюмени попал под суд за разжигание вражды в интернете
Назарбаев заявил о согласии Зеленского на встречу с Путиным
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ