Полиция Харькова возбудила дело за расизм на матче "Шахтер" - "Динамо"

Полиция Харькова возбудила дело по эпизоду с расизмом на матче "Шахтер" - "Динамо". В воскресенье во время игры фанаты киевлян выкрикивали расистские кричалки и позволили себе "уханья" в адрес бразильских футболистов "горняков".

Полузащитник "Шахтера" Тайсон поддался на провокацию, за что получил красную карточку. Бразилец показал неприличный жест и пнул мяч на трибуны.

Дело заведено по статье 161 УК - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. За подобное преступление предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.