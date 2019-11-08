Российский боец Александр Емельяненко был замечен у одного из заведений в Москве. На улице спортсмен находился в нетрезвом состоянии. Он с удовольствием фотографировался со своими поклонниками, которые затем выложили видео в интернет.
29 ноября Емельненко проведет бой по правилам бокса со строгменом Михаилом Кокляевым.
38-летний Емельяненко в карьере одержал 28 побед (20 - нокаутом), потерпел семь поражений и один поединок завершился вничью.
Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.