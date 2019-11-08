Пьяного Емельяненко заметили на улицах Москвы

Российский боец Александр Емельяненко был замечен у одного из заведений в Москве. На улице спортсмен находился в нетрезвом состоянии. Он с удовольствием фотографировался со своими поклонниками, которые затем выложили видео в интернет.



Пьяный Александр Емельяненко.

29 ноября Емельненко проведет бой по правилам бокса со строгменом Михаилом Кокляевым.

38-летний Емельяненко в карьере одержал 28 побед (20 - нокаутом), потерпел семь поражений и один поединок завершился вничью.