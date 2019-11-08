Щербакова осталась в восторге от китайских болельщиков

Российская фигуристка Анна Щербакова после короткой программы на Гран-при Китая заявила, что не ожидала поддержки от болельщиков в Чунцине. Россиянка показала лучший прокат с личным рекордом - 73,51.

"Когда только объявили, что я поеду в Китай, мне написали очень много местных болельщиков, что они очень ждут меня, я так удивилась, не думала, что меня тут знают. Это очень приятно, как и то, что сегодня пришло очень много человек и столько игрушек выбросили, очень много мишек. Я очень удивилась, когда бросили плюшевый авокадо - точной такой же я подарила своей сестре на день рождения два дня назад, даже не знаю, кто и откуда мог узнать об этом", - заявила Щербакова в комментарии ТАСС.