АТР назвал соперников Медведева на Итоговом турнире

Российский теннисист Даниил Медведев узнал соперников по Итоговому турниру. Он сыграет в одной группе с Рафаэлем Надалем, Стефаносом Циципасом и Александром Зверевым.

В другой группе встретятся Новак Джокович, Роджер Федерер, Доиник Тим и Маттео Берреттини. Соревнования пройдут с 10 по 17 ноября в Лондоне.

Из российских теннисистов победу на Итоговом турнире одерживал Николай Давыденко в 2009 году. В 1997 году в финале Евгений Кафельников уступил американцу Питу Сампрасу.