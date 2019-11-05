"Зенит" опустился на последнее место в таблице Юношеской лиги УЕФА

Молодежная команда "Зенита" (игроки не старше 19 лет) проиграла на своем поле немецкому "Лейпцигу". Встреча завершилась со счетом 0:2. Дубль сделал 17-летний тоголезец Коссиви Амедеджиссо.

Питерская команда опустилась на четвертое место в турнирной таблице своей группы. На счету "Зенита" 1 очко. Лидируют "Лион" (9 очков) и "Бенфика" (6). "Лейпциг" занимает третье место с 4 очками.

Основные команды "Зенита" и "Лейцига" выйдут на поле в рамках Лиги чемпионов в 20.55 по московскому времени.