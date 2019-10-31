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Источник Правда.Ру

Макгрегор хотел подарить Кокляеву часы, но тот отказался

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев рассказал о том, что ему хотел сделать подарок боец Конор Макгрегор. Ирландец во время пресс-конференции в Москве узнал о бое Кокляева с Александром Емельяненко и похвалил стронгмена.

Позже он хотел пригласить Кокляева на встречу. По словам россиянина, ему предлагали часы от ирландца, но он отказался.

"У меня есть друзья, которые встречались с Конором в субботу. Написали мне: "Приезжай, Конор хочет познакомиться с тобой". Я говорю: "Не поеду".Они продолжают: "Он хочет тебе котлы подарить". И я ответил: "Не зовите, мне послезавтра в Дагестан улетать". Вот и все", — приводит слова Кокляева Sport24.

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