Задоров подрался с канадцем и вызвал на бой лавку "Флориды"

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров в игре против "Флориды" заработал 14 минут штрафа за несколько секунд. Две минуты россиянин получил за удар клюшкой, две - за грубость, 10 - за неспортивное поведение.



Никита Задоров хулиганит в НХЛ.

Сначала Задоров сделал жесткий силовой прием против форварда "Пантерз" Джейса Гаврилюка. Ему пытался отомстить Драйден Хант, но получил соответствующий ответ от россиянина, который сразу полез в драку.

Судьи разняли драку, но на этом все не успокоилось. Задоров различными жестами пытался вызвать на бой скамейку "Флориды".