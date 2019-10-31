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Задоров подрался с канадцем и вызвал на бой лавку "Флориды"

Спорт » Командные виды » Хоккей print

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров в игре против "Флориды" заработал 14 минут штрафа за несколько секунд. Две минуты россиянин получил за удар клюшкой, две - за грубость, 10 - за неспортивное поведение.


Никита Задоров хулиганит в НХЛ.

Сначала Задоров сделал жесткий силовой прием против форварда "Пантерз" Джейса Гаврилюка. Ему пытался отомстить Драйден Хант, но получил соответствующий ответ от россиянина, который сразу полез в драку. 

Судьи разняли драку, но на этом все не успокоилось. Задоров различными жестами пытался вызвать на бой скамейку "Флориды".

 

Темы нхл видео драка хоккей никита задоров
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